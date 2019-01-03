СМИ рассказали о ссоре Криса Кельми с Пугачевой

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Журналист Михаил Садчиков рассказал о музыкальном исполнителе Крисе Кельми, сообщает StarHit.

По его словам, ходили слухи, что певцу благоволила российская исполнительница Алла Пугачева.

«По слухам, Пугачева… всячески поддерживала его, пока не узнала о том, что «Ночное рандеву» на самом деле поет не Крис, да и автором песни является другой человек», — сказал Садчиков.

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Он добавил, что после этого Пугачева «остыла» к Кельми.

Ранее певец Олег Газманов прокомментировал известие о смерти музыкального исполнителя Криса Кельми.