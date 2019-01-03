СМИ рассказали о ссоре Криса Кельми с Пугачевой
Журналист Михаил Садчиков рассказал о музыкальном исполнителе Крисе Кельми, сообщает StarHit.
По его словам, ходили слухи, что певцу благоволила российская исполнительница Алла Пугачева.
«По слухам, Пугачева… всячески поддерживала его, пока не узнала о том, что «Ночное рандеву» на самом деле поет не Крис, да и автором песни является другой человек», — сказал Садчиков.
Реклама
Он добавил, что после этого Пугачева «остыла» к Кельми.
Ранее певец Олег Газманов прокомментировал известие о смерти музыкального исполнителя Криса Кельми.