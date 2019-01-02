Вассерман снялся в новом клипе Бузовой
Участник интеллектуальных телешоу Анатолий Вассерман снялся в новом клипе телеведущей и певицы Ольги Бузовой, сообщает РЕН ТВ.
В новом клипе, получившем название «Танцуй под Бузову», также принял участие актер Андрей Гайдулян и Александра Валескевич, а также несколько известных блогеров.
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«Такой работы вы от меня точно не ждали, но, поверьте, я и сама от себя такого не ожидала. Спасибо всем моим друзьям, что, как и я, вы умеете смеяться надо мной», — написала певица в инстаграме.
Ранее стало известно, что Бузова сразится с лидером «Ленинграда» Сергеем Шнуровым за право выступить на конкурсе «Евровидение».