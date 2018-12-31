В РПЦ раскритиковали «Иронию судьбы»

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк раскритиковал фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», передает РИА «Новости».

По его мнению, идея фильма «не является положительной» и «наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями».

Реклама

Митрополит пояснил, что на первый взгляд в фильме нет ничего плохого, но главный герой крепко выпил и предал свою невесту.

«Церковь призывает людей к труду, к постоянной работе над собой… А здесь совсем другая картина – для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться, и чудо произойдет само собой», – заявил митрополит.

Ранее сыгравший Женю Лукашина актер раскритиковал «Иронию судьбы. Продолжение».