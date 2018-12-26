В Дагестане отменили показ фильма-концерта корейской группы BTS

Кинотеатр в Махачкале отменил показ фильма «Love yourself» — записи концерта группы BTS из Южной Кореи. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Показ фильма должен состояться в России и странах СНГ 26 января 2019 года, изначально в Махачкале подтвердили возможность провести показ, однако позднее кинотеатр получил угрозы от активистов, выступающих против «разврата». По данным издания, те же объединения добились отмены в Дагестане концерта Егора Крида, а также фестиваля комиксов «АниДаг».

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Бойз-бэнд BTS является одной из самых популярных K-Pop групп. Они первыми из южнокорейских коллективов были номинированы на «Грэмми», всего у BTS более 120 музыкальных наград.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил выяснить причины отмены концертов рэперов в стране.