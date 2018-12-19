Худрук Малого театра рассказал о болезни Мартьянова

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин заявил, что актер Олег Мартьянов «очень долго» болел, сообщает РЕН ТВ.

Он отметил, что Мартьянов не выходил на сцену на протяжении долгого времени.

«Он болел очень долго. Всегда жалко человека, когда уходит из жизни», — сказал Соломин.

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Он заключил, что больше ничего не может сказать по поводу смерти артиста.

Ранее стало известно, что Мартьянов скончался в возрасте 66 лет. Актер умер во вторник, 18 декабря.