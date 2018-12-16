Болдуин, Де Ниро, Стиллер и Дэймон показали США без Трампа

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Американский актер Алек Болдуин исполнил роль президента США Дональда Трампа в пародийном ролике «Этот прекрасный Трамп». Об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, по сюжету к Трампу с небес спускается человек по имени Кларенс. Он показывает, какими были бы США, не стань он президентом. Трамп продолжает жаловаться на электронные письма Хиллари Клинтон, которая возглавила страну. Жизнь его супруги Меланьи стала лучше, и у нее даже пропал акцент. Сын Трампа Эрик стал умнее, поскольку начал посещать обучающие курсы для взрослых.

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В ролике также фигурирует спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер, которого исполнил Роберт Де Ниро. Он вручил Трампу фотографию внука со словами: «Я провожу с ним гораздо больше времени с того момента, как я не должен проводить расследование в отношении какого-то идиота». Кроме того, в ролике снялись актеры Бен Стиллер в роли экс-адвоката президента Майкла Коэна и Мэтт Дэймон, который исполнил роль Бретта Кавано.

Ранее сообщалось, что Роберт Де Ниро спародировал спецпрокурора по «российскому делу».