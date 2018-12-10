Путин отметил «щедрый талант» Юрия Темирканова
Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием российского дирижера Юрия Темирканова. Текст поздравительной телеграммы размещен на сайте Кремля.
По словам главы государства, дирижер руководит лучшими симфоническими коллективами планеты, а также делает культурную жизнь страны богаче.
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«О Вашем самобытном и щедром таланте, его огромной созидательной, творческой силе без преувеличения знает каждый, кто ценит и любит классическую музыку», — заявил Путин.