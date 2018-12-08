Друг Хворостовского рассказал о его последней мечте

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Коллега и друг Дмитрия Хворостовского, дирижер Константин Орбелян заявил, что певец исполнил свою последнюю мечту, поучаствовав в записи оперы Джузеппе Верди «Риголетто». Об этом сообщает ТАСС.

«Дмитрий сказал мне: «Я должен сделать еще две вещи - записать «Риголетто» и [оперу] Свиридова «Отчалившую Русь», — отметил Орбелян.

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По его словам, мечта Хворостовского сбылась.

Он также добавил, что диск с оперой вышел в свет в день смерти певца.

Ранее подруга Хворостовского рассказала о его предсмертном концерте.