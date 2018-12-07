Опубликован первый тизер последнего сезона «Игры престолов»

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В сети появился первый тизер восьмого и последнего сезона сериала «Игра престолов».

В ролике, который без учета титров длится немногим более 30 секунд, показано, как волна холода замораживает силуэт дракона, а с другой стороны огонь поглощает статую льва. Впоследствии лед и пламя сталкиваются.

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Финальный титр гласит, что финальный сезон начнет выходить на экраны в апреле 2019 года.

Ранее стало известно, что погибшие персонажи «Игры престолов» вернутся на экран.