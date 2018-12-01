Книга Мишель Обамы стала самой продаваемой в США в 2018 году
Автобиографическая книга «Становление» Мишель Обамы, супруги экс-президента США Барака Обамы, стала в стране бестселлером в 2018 году.
Об этом сообщает издательство Penguin Random House со ссылкой на данные компании, занимающейся изучением рыночной конъюнктуры NDP.
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Отмечается, что число продаж книги в Соединённых Штатах и Канаде превысило 2 млн экземпляров.
Издание также очень популярно в некоторых странах Европы.
В книге Обама описывает свои детство, юность, а также тот период жизни, когда она была первой леди США.