Сериал с Домиником Купером получит продолжение

Американский телесериал «Проповедник» продлили на четвертый сезон, сообщает Deadline.

Как отмечается, основанный на одноименной серии комиксов сериал о приключениях проповедника, его бывшей девушки и вампира-алкоголика продолжат снимать в начале 2019 года в Австралии.

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Создателями «Проповедника» являются Сет Роген («Шоу Али Джи») и Эван Голдберг («Зеленый Шершень», «SuperПерцы»). В сериале снимаются такие актеры, как Доминик Купер, Джозеф Гилган и Рут Негга.

Ранее сообщалось, что сериал с Сарой Джессикой Паркер продлили еще на сезон.