Песков прокомментировал британское гражданство телеведущего Брилева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю непонятна шумиха вокруг наличия у телеведущего Сергея Брилева гражданства Британии, передает «Эхо Москвы».

«Нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена. Брилев абсолютно ничего не нарушают, имея гражданство другой страны», — заявил Песков.

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Он пояснил, что Брилев не является государственным служащим, поэтому никакие ограничения на него не распространяются.

Ранее российский телеведущий Сергей Брилев подтвердил, что имеет подданство Великобритании. По словам ведущего, наличие у него вида на жительство в Британии, а позднее второго гражданства — это известный факт.