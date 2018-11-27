Звезде «Твин Пикса» досталась роль американского президента

Американский актер Кайл Маклахлен, наиболее известный по роли агента Купера в «Твин Пиксе», сыграет американского президента Франклина Рузвельта. Об этом сообщает THR.

Отмечается, что речь идет о норвежском сериале «Пересекая Атлантику» (Atlantic Crossing), который расскажет о принцессе Марте Шведской. Рузвельт пригласил ее посетить Соединенные Штаты, где она жила в Белом доме.

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Как уточняется, роль принцессы досталась звезде сериала «Мост» Софии Хелин. Съемки намечены на декабрь этого года.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон сыграет президента США с нетрадиционной ориентацией.