Названа причина смерти Бернардо Бертолуччи
Представитель режиссера Бернардо Бертолуччи Флавия Скиави назвала прессе причину его смерти.
Как сообщает Sputnik International, Бертолуччи скончался после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.
Бертолуччи скончался в Риме 26 ноября, ему было 77 лет. В последние 15 лет жизни после неудачной операции он был прикован к инвалидной коляске.
Режиссер вошел в историю кино с фильмами «Конформист», «Последнее танго в Париже», «Последний император», «Маленький будда», «Ускользающая красота» и «Мечтатели». Награжден премиями «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и др.
Ранее о смерти Бертолуччи высказался глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.