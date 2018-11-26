Названа причина смерти Бернардо Бертолуччи

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Представитель режиссера Бернардо Бертолуччи Флавия Скиави назвала прессе причину его смерти.

Как сообщает Sputnik International, Бертолуччи скончался после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.

Бертолуччи скончался в Риме 26 ноября, ему было 77 лет. В последние 15 лет жизни после неудачной операции он был прикован к инвалидной коляске.

Режиссер вошел в историю кино с фильмами «Конформист», «Последнее танго в Париже», «Последний император», «Маленький будда», «Ускользающая красота» и «Мечтатели». Награжден премиями «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и др.

Ранее о смерти Бертолуччи высказался глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.