Певицу Машидат Омарову ранили в Махачкале

Дагестанскую певицу Машидат Омарову ранил неизвестный. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главное управление МВД по республике.

Отмечается, что артистка была госпитализирована, ей сделали операцию.

«Омарова была ранена во дворе своего дома неизвестным лицом из огнестрельного оружия, она была госпитализирована и прооперирована. На данный период ее состояние оценивается как стабильное», — отметил представитель ГУ МВД.

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Он также сообщил, что полиция возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Ранее сообщалось, что в Москве избили солистку группы «Маша и медведи» Марию Макарову.