Посольство России пошутило над обвинениями в адрес мультика «Маша и Медведь»

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Посольство России в Лондоне в шутливой форме прокомментировало информацию о том, что британские СМИ сочли пропагандой мультсериал «Маша и Медведь». Об этом посольство написало в твиттере.

«Важная проблема была поднята The Times сегодня: как Великобритания может найти спасение от «Маши и Медведя»? Открыть специальный антимультипликационный центр где-нибудь в Прибалтике? Поместить всех карикатуристов в санкционный список ЕС? Очевидно, что нужен решительный и очень дорогостоящий подход!» — заявили в посольстве.

Ранее управляющий директор студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко отреагировал на сообщения о том, что мультсериал «Маша и Медведь» в Великобритании обвинили в пропаганде. По его словам, студия «относится с большой долей юмора» к подобным высказываниям.