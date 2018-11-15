Названы лучшие сцены секса в кинематографе

Обнародован список из десяти лучших сцен секса в кино по версии издания The Independent.

В частности, в списке есть сцена из фильма «Валентинка» с Райаном Гослингом и Мишель Уильямс — их герои занимаются оральным сексом в душе. В топ также попали сцена самоудовлетворения персонажа Наоми Уоттс в картине «Малхолланд Драйв», групповой секс из «И твою маму тоже», эротические сцены из гей-драм «Божья земля», «Лунный свет» и «Кэрол».

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Кроме того, в списке оказались триллер «А теперь не смотри» и драма «Неверная».

Ранее были объявлены претенденты на звание лучшего фильма Европы 2018 года.