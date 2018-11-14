Путин присвоил Диме Билану звание Заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил певцу Диме Билану звание Заслуженного артиста России. Указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Билану Диме Николаевичу — артисту, Кабардино-Балкарская Республика», — говорится в документе.

Российскому поп-певцу Диме Билану 36 лет. Артист родился в Карачаево-Черкесской автономной области и при рождении получил имя Виктор Белан. Псевдоним возник, уже когда Виктор начал певческую карьеру.