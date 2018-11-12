Морриконе назвал Тарантино «кретином»

Итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе заявил, что режиссер Квентин Тарантино является «кретином». Об этом сообщает Playboy.

«Человек - кретин. Он просто крадет у других и объединяет их идеи», — сказал Морриконе.

По его мнению, Тарантино нельзя сравнивать с великим личностям Голливуда.

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Он также добавил, что недоволен «хаотичным» стилем работы Тарантино.

Морриконе подчеркнул, что ему было тяжело работать с режиссером.

Ранее сообщалось, что Тарантино нашел актера на роль Романа Полански в своей новой криминальной драме «Однажды в Голливуде».