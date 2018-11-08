Названа возможная дата выписки Джигарханяна из больницы

Друг актера Армена Джигарханяна Артур Согомонян рассказал, что его могут выписать из больницы в ближайшие выходные. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Согомоняна, актер чувствует себя нормально, а его состояние не вызывает тревоги.

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«Ему надо еще чуть-чуть подлечиться. Вероятнее всего, его выпишут 10 или 11 ноября», — сказал Согомонян.

Он добавил, что Джигарханян вернется к работе в театре после того, как окончательно придет в себя.

Ранее врачи оставили Джигарханяна в санатории.