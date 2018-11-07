В программе «Время» назвали Серебренникова глубоко порядочным человеком

Ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов охарактеризовал Кирилла Серебренникова как глубоко порядочного человека и очень одаренного режиссера.

«По делу «Седьмой студии» проходят несколько человек. Следствие инкриминирует им хищение 133 миллионов бюджетных средств», — констатировал Клейменов, который также возглавляет информационную службу Первого канала.

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«Самый известный фигурант дела — режиссер Кирилл Серебренников. Я не знаю и не могу знать как минимум до решения суда — как минимум — имеет ли отношение Кирилл к хищению этих денег. Но я точно знаю: Кирилл глубоко порядочный человек и очень одаренный режиссер», — пояснил телеведущий.

«Как это совместимо с его статусом подсудимого? — заявил Клейменов. — В жизни все бывает. Дело суда — судить. А наше дело — наоборот, не судить, чтобы не быть судимыми. В России судьба художника бывает драматична. Бывает и трагична, говоря прямо. Чего уж. Но это всегда судьба. Большими буквами. А не биография».