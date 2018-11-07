Майкл Дуглас получил звезду на «Аллее славы»

У американского актера и продюсера Майкла Дугласа появилась собственная звезда на «Аллее славы» в Голливуде. Об этом сообщает NBC.

Торжественная церемония открытия звезды прошла 6 ноября и была приурочена к 50-летию кинокарьеры Дугласа. Отмечается, что вместе с 74-летним актером на мероприятии присутствовал его 102-летний отец Кирк Дуглас. Его звезда также есть на «Аллее славы».

Ранее сообщалось, что Джиллиан Андерсон из «Секретных материалов» получила звезду на «Аллее славы».