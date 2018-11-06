Клэр Фой рассказала о подготовке к роли Лисбет Саландер

Английская актриса Клэр Фой рассказала, как готовилась к роли хакера Лисбет Саландер в картине «Девушка, которая застряла в паутине», передает РИА «Новости».

Фой уточнила, что для подготовки к выполнению трюков ей понадобилось три месяца.

Кроме того, актриса оценила спортивный автомобиль, на котором ездит ее героиня.

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Она также добавила, что на съемочной площадке сложилась очень теплая атмосфера благодаря режиссеру Федерико Альваресу.

Основой для фильма послужил одноименный роман шведского писателя Давида Лагеркранца, ставший продолжением трилогии «Миллениум» Стига Ларссона.