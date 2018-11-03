Джоан Роулинг и Мэрил Стрип подписали письмо с требованием расследовать убийство Хашукджи

Британская писательница Джоан Роулинг и американская актриса Мерил Стрип подписали письмо, призывающее ООН провести независимое расследование убийства журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что письмо, адресованное генсеку ООН Антонио Гутеррешу, также подписали около 100 деятелей культуры. Среди них лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук, американские актеры Алек Болдуин и Синтия Никсон.

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«Мы со всем уважением призываем вас немедленно санкционировать независимое внутренне расследование исчезновения и очевидного убийства Джамаля Хашукджи», — говорится в тексте письма.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, кто приказал убить Хашукджи.