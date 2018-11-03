Spice Girls проведут масштабное турне по Великобритании

Британская музыкальная группа Spice Girls официально воссоединилась, и в понедельник коллектив объявит о масштабном турне по Великобритании, сообщает The Sun.

Тур начнется в июне 2019 года.

Сообщается, что певицы записали тайное видеообращение для своих поклонников, которое будет транслироваться в Ночь Гая Фокса (5 ноября). Также они дадут интервью в «Шоу Джонатана Росса» на канале ITV.

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Отмечается, что Spice Girls последний раз выступали на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.

Ранее появились подробности о новом проекте Spice Girls.