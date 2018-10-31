Остающийся под домашним арестом Серебренников номинирован на «Золотую маску»

Художественный руководитель «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников номинирован на российскую национальную театральную премию «Золотая маска», передает агентство «Москва» со ссылкой на оргкомитет награды.

Серебренников претендует на премию сезона 2017 — 2018 за постановку спектакля «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре» как режиссер, а также как художник — за спектакль Нуреев» в Большом театре.

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В категории «Драма/спектакль большой формы» с работой Серебренникова будут соперничать «Три сестры» Константина Богомолова (Московский художественный театра им. А.Чехова), «1968. Новый мир» Дмитрия Волкострелова (Музей современного искусства «Гараж»), «Утопия» Марата Гацалова (Театр наций), «Старый дом» Владимира Панкова (Центр драматурги и режиссуры), «Гипнос» Олега Глушкова (театр «Практика») и др.

Церемония вручения «Золотой маски» пройдет 16 апреля на Исторической сцене Большого театра.

Сейчас Кирилл Серебренников находится под домашним арестом. Он является фигурантом дела о хищениях бюджетных средств в основанной им «Седьмой студии», однако все обвинения отрицает.