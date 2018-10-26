Уволенная с NBC телеведущая намерена судиться с телеканалом

Телеведущая Меган Келли, уволенная с телеканал NBC за расизм, намерена вступить в серьезное судебное разбирательство со своим бывшим работодателем. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

По данным издания, Келли наняла ведущего голливудского юриста для защиты своих интересов в суде. Уже в пятницу, 26 октября, он встретится с руководством телеканала.

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Ранее телеканал закрыл передачу Келли после расистского комментария с ее стороны. Телеведущая извинилась, однако позднее NBC уволил ее.

В России Келли известна интервью, которые она брала у российского президента Владимира Путина. Последнее из них вышло в марте этого года.