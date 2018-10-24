Кончаловский показал Путину и Конте фрагмент фильма‍ о Микеланджело

Режиссер Андрей Кончаловский показал президенту России Владимиру Путину и премьеру Италии Джузеппе Конте фрагмент своего нового фильма «Грех». Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что презентация фильма состоялась после переговоров российского президента и итальянского премьера.

Реклама

Картина повествует о днях Микаланджело за работой над Сикстинской капеллой и скульптурой Давида. Подчеркивается, что она снималась в Италии на итальянском языке. Режиссер рассказал, что в работе над фильмом ему помогали министерства культуры обеих стран.

Путин положительно отозвался о картине, назвав работу яркой. Президент также предположил, что она вызовет интерес и в других странах.