Джордж Мартин объяснил смысл «Игры престолов»

Американский писатель Джордж Мартин, автор саги «Песнь льда и пламени», которая легла в основу сериала «Игра престолов», рассказал о замысле своего произведения. Интервью с писателем опубликовала газета The New York Times.

По его словам, герои произведения, как и реальные жители планеты, заняты личными делами и проблемами и не замечают глобальной опасности.

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«Мы спорим о важных вещах — международной политике, внутренней политике, гражданских правах, обязанностях, социальной справедливости. Все эти вещи важны. Но пока мы разрываемся между ними, тратя силы, угроза климатических изменений по-прежнему существует», — заявил Мартин.

Писатель также прокомментировал параллель, проведенную поклонниками «Игры престолов», — надвигающуюся на Вестерос зиму и угрозу глобального потепления.

«Это немного иронично, потому что я начал писать «Игру престолов» еще в 1991 году, задолго до того, как начали говорить об изменении климата. Но — в очень широком смысле — там есть определенная параллель», — отметил Мартин.

Ранее автор «Игры престолов» признался, что на убийство героев саги его вдохновил Джон Толкиен.