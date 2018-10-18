Саграда Фамилия заплатит властям за 133-летнюю стройку без лицензии

Спроектированный Антонио Гауди Собор святого семейства в Барселоне, также известный как Саграда Фамилия, заплатит властям города за строительство без соответствующей лицензии. Об этом сообщает El Pais.

По достигнутому соглашению, руководство собора заплатит городским властям €36 млн в течение следующих 10 лет. Всего Саграда Фамилия возводится уже 133 года, ожидается, что стройку завершат через восемь лет.

Ранее сообщалось, что в храме Василия Блаженного могут ввести квоты на туристов.