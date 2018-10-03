Известную китайскую актрису оштрафовали на $70 млн за неуплату налогов

Китайскую актрису Фань Бинбин оштрафовали на $70 млн за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает TIME со ссылкой на китайские государственные СМИ.

По данным СМИ, штраф составил 479 млн юаней ($69,74 млн), в то время как задолженность актрисы перед налоговыми службами составляет 255 млн юаней ($37 млн).

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Также отмечается, что Фань Бинбин, не появлявшаяся на публике с 1 июля, нарушила молчание, опубликовав в социальной сети Weibo обращение к своим поклонникам. В письме актриса заявила, что «недостойна доверия общества и разочаровала всех фанатов», которые ее любят.

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