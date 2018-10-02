Путин рассказал, за что зрители любили Карцева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Романа Карцева. Его телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

«В этот скорбный час примите мои соболезнования и слова искренней поддержки. Скончался Роман Аншелевич Карцев – светлый, талантливый артист, человек удивительного обаяния и чувства юмора. Его знали и любили зрители всех поколений, ценили за творчество, преданность искусству, профессионализм, за искрометные выступления на эстраде, яркие роли в театре и кино», — написал Путин.

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Президент выразил уверенность в том, что добрую память о Карцеве сохранят в своих сердцах родные, близкие, коллеги и поклонники.

Ранее сообщалось, что Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище‍.