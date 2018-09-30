Путин поздравил с 93-летием Веру Васильеву

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису театра и кино Веру Васильеву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеграмму российского лидера.

В телеграмме Путин отметил актерское мастерство Васильевой и безграничную преданность профессии.

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«Вы по праву пользуетесь большой, искренней любовью поклонников театра и кинематографа в нашей стране. Они высоко ценят Ваш щедрый талант и актерское мастерство и, конечно, присущую Вам творческую самоотдачу и безграничную преданность профессии», — говорится в телеграмме президента.

Советская и российская актриса театра и кино Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. Она является Народной артисткой СССР, лауреатом двух Сталинских премий.