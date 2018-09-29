Умер Марти Балин

Вокалист и один из основателей группы Jefferson Airplane Марти Балин скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, семья музыканта подтвердила его смерть.

Как отмечается, в настоящее время причина гибели Балина неизвестна.

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При этом представитель Jefferson Airplane заявил, что Балин скончался «в окружении своих родных».

Пол Кантнер и вокалист Марти Балин основали Jefferson Airplane в 1965 году. Группа выпустила восемь студийных альбомов. Две песни из альбома Surrealistic Pillow — Somebody to Love и White Rabbit — были включены журналом Rolling Stone в список 500 величайших песен всех времен.