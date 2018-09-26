Актриса Галина Польских госпитализирована в одну из московских клиник, передает «Царьград» со ссылкой на собственные источники.

Как сообщают анонимные источники, актриса перед госпитализацией жаловалась на сильные боли в сердце.

Теперь в течение нескольких дней Галина Польских будет проходить обследование. Пока ее официальные представители не подтверждают ее госпитализацию.

Галине Польских 78 лет. Ее актерская карьера началась в 1960-х. Она сыграла в картинах «Дикая собака динго» (1962), «Я шагаю по Москве» (1964), «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» (1974), «По семейным обстоятельствам» (1977), «За спичками» (1980), фильмах о Великой Отечественной войне «Фронт без флангов» (1974), «Фронт за линией фронта» (1977) и др.