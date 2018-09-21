Опубликовано видео с Хоакином Фениксом в образе Джокера

Режиссер нового фильма о Джокере Тодд Филипс опубликовал видеозапись с актером Хоакином Фениксом в образе самого Джокера, передает The Hollywood Reporter.

На видео видно, как Хоакин Феникс смотрит в камеру, после чего слегка улыбается, после чего камера показывает его в образе клоуна, но не в стандартном облике Джокера с белым лицом и зелеными волосами.

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Ранее сообщалось, что актер Бен Аффлек может потерять роль Бэтмена в кинофраншизе о супергерое из-за возросшей стоимости страхования фильма от незавершения производства, связанной с его проблемами с алкоголем.

Также сообщалось, что американский актер и режиссер Алек Болдуин принял решение не участвовать в съемках фильма о Джокере.