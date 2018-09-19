Мемуары экс-директора ФБР о Трампе станут основой для сериала
Мемуары бывшего директора ФБР Джеймса Коми станут основой для мини-сериала, который снимет CBS. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Как отмечается, книга Коми «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство» рассказывает о взаимоотношениях с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
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Согласно имеющейся информации, сериал спродюсирует Алекс Куртцман («Звездный путь: Дискавери»), а сценарий напишет Билли Рэй («Капитан Филлипс»).
Ранее Трамп назвал бывшего главу ФБР Джеймса Коми худшим главой ФБР в истории.