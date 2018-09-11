78-летний Эммануил Виторган снова готовится стать отцом

78-летний Эммануил Виторган стал героем передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым и откровенно рассказал о своей личной жизни.

В частности, он поведал, как боролся за жизнь второй супруги Аллы Балтер. После ее смерти от онкологического заболевания он не хотел жить. «Я был очень серьезно на это настроен. Уйти из жизни. Уже вырос Максим. Не бывает лучше или хотя бы также. Я выдергивал телефон, в квартиру никого не пускал», — цитирует актера «Вокруг ТВ».

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В 2003 году Виторган снова женился — на Ирине Млодик, а недавно у 78-летнего Виторгана и его 56-летней жены родилась дочь Этель. По словам Виторгана, на этом он как отец останавливаться не собирается.

«Она замечательная, такая чудная девочка. Не кричит, не плачет. Более того, мы готовимся к появлению братика. Надо, чтобы они дружили, помогали друг другу», — признался он.

Эммануил Виторган стал отцом в третий раз в начале марта. У советского и российского артиста также есть дочь от первого брака, Ксения Виторган, и сын, Максим Виторган.