Владимир Путин поздравил с юбилеем Игоря Костолевского

Президент России Владимир Путин направил свои поздравления актеру театра и кино, народному артисту России Игорю Костолевскому.

10 сентября Игорь Костолевский празднует 70-летний юбилей. «Вы ярко проявили себя в кинематографе и на театральной сцене, заслужили высокое признание коллег и зрителей», — пишет Владимир Путин в поздравительной телеграмме, отмечая «щедрость души и таланта, творческую неуспокоенность и верность актерской профессии» артиста.

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Также президент пожелал Костолевскому здоровья, успехов и удачи.

Игорь Костолевский приобрел популярность после первой же главной роли — он сыграл декабриста Ивана Анненкова в фильме «Звезда пленительного счастья» (1975) Владимира Мотыля. Звания народного артиста России Костолевский был удостоен в 1995 году.