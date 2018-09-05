«Что? Где? Когда?» лишился известного игрока

Один из самых популярных знатоков «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров покинул проект, о чем сообщил в своем фейсбуке.

Аскеров отметил, что игра изменила его жизнь. «Игра, подарившая главные встречи в жизни. Игра, научившая многому. Но пора признать очевидное: время игрока телеклуба Ровшана Аскерова закончилось. Вовремя остановить волчок — отдельное умение», — признался он.

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Ровшан Аскеров играл в «Что? Где? Когда?» с 1989 года, с 1998 года выступал как игрок «элитарного клуба» «Что? Где? Когда?», в 2001 году стал обладателем хрустальной совы. С 2016 года был капитаном собственной команды на проекте.

В августе этого года Ровшан Аскеров высказал соболезнования близким скончавшегося знатока «Что? Где? Когда?» Михаила Басса.