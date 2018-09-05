На «Новой волне» почтили память Кобзона
Во время открытия международного конкурса «Новая волна» в Сочи участники и зрители почтили память скончавшегося 30 августа народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, во время церемонии открытия к гостям и участникам конкурса обратился председатель жюри Игорь Крутой.
«Гала-концерт открытия выйдет в эфир 6 сентября, но мы бы хотели сейчас почтить память Иосифа Кобзона», — сказал Крутой.
Уточняется, что после его слов зрители поднялись со своих мест, включили фонарики на мобильных телефонах и прослушали песню Кобзона «Я не верю». Участвующие в конкурсе артисты вышли на сцену со свечами в руках.
Ранее сообщалось, что вдова Иосифа Кобзона Нелли организовала вторую церемонию прощания с народным артистом СССР.