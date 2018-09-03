CNN отказался от шоу с совратившей несовершеннолетнего Азией Ардженто

Телеканал CNN отказался от показа выпусков популярного телешоу, в которых принимала участие актриса Азия Ардженто. Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, CNN снял с эфира выпуски шоу «Неизведанное» с участием Ардженто.

Как отмечается, телеканал также удалил указанные выпуски со своей онлайн-площадки.

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Ранее сообщалось, что Азию Ардженто уволили из судей итальянской версии шоу талантов X Factor.

23 августа актер и музыкант Джимми Беннетт рассказал о том, как его совратила Ардженто.