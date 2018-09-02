В Москве закончились похороны Кобзона
В Москве на Востряковском кладбище завершилась церемония похорон народного артиста СССР, депутата Государственной Думы России Иосифа Кобзона. Об этом сообщает РИА «Новости».
Церемонию прощания с народным артистом СССР посетили многие государственные деятели, в том числе президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также многочисленные деятели российской культуры. Траурные мероприятия проходили в Концертном зале имени Чайковского.
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В завершение гражданской панихиды сын Иосифа Кобзона Андрей Кобзон попросил присутствовавших на церемонии почтить память отца аплодисментами, после чего зал стоя аплодировал на протяжении семи минут.
«Газета.ru» вела онлайн-трансляцию прощания с артистом.