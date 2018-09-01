Умерла звезда «Санта-Барбары»

В США скончалась актриса Сьюзен Браун, ей было 86 лет. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на ее коллег.

О смерти актрисы сообщил Франк Валентини, исполнительный продюсер сериала «Главный госпиталь», в котором Браун начали сниматься в 1977 году.

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Браун также известна по ролям в таких мыльных операх, как «Санта-Барбара» и «Как вращается мир». В «Санта-Барбаре» актриса сыграла Джанет Лейн, мать Виктории Лейн.

Актерскую карьеру Браун завершила в 2004 году, последний раз снявшись в сериале «Главный госпиталь».

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