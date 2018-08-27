Данила Козловский снимется в иностранном сериале о русских бандитах
Российские актеры Данила Козловский и Софья Лебедева подтвердили свое участие в новом сезоне англо-американского сериала «МакМафия». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Роскино».
Премьера сериала о русской мафии по мотивам книги британского журналиста Миши Гленни прошла в начале нынешнего года. Сюжет «МакМафии» рассказывает о сыне бывшего босса русской мафии Алекса Годмана, который вынужден стать частью преступного мира против своего желания.
Помимо Лебедевой в первом сезоне снимались Серебряков, Шукшин и Пирогов.
«Актеры Данила Козловский и Софья Лебедева подтвердили свое участие в новом сезоне сериала про русскую мафию «МакМафия» (McMafia)», — сообщили в пресс-службе «Роскино».
Ранее сообщалось, что сериал «МакМафия» получил продолжение.