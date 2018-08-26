Умер Линдси Кемп

Британский танцор и актер Линдси Кемп скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает «Би-би-си».

По данным телерадиокорпорации, Кемп умер в своем доме в Италии.

Как отмечается, причина смерти артиста пока неизвестна.

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Линдси Кемп родился в британском городе Саут-Шилдс в 1938 году. Танцор изучал хореографию с Хильде Хольгером и пантомиму с Марселем Марсо. За свою карьеру Кемп сыграл в таких фильмах, как «Любовницы-вампирши», «Плетеный человек» и «Себастьян».

Кемп также работал постановщиком хореографии для группы Дэвида Боуи The Spiders from Mars.