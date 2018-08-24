Часть праха Хворостовского похоронена в Красноярске

В Красноярске захоронили капсулу с частью праха Дмитрия Хворостовского, передает РИА «Новости» со ссылкой на министра культуры региона Елену Мироненко.

Так распорядиться своим прахом завещал сам оперный певец. Теперь капсула покоится в сквере Красноярского института искусств. Процедура захоронения была закрыта от публики, на ней присутствовали члены семьи Хворостовского, друзья.

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Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Он начинал карьеру в Красноярском театре оперы и балета, является почетным жителем города и Красноярского края. Первая урна с прахом певца была захоронена 28 ноября 2017 года в Москве на Новодевичьем кладбище.

Ранее стало известно, что в Барселоне поставят оперу «Демон» в память о Хворостовском.