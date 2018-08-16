Обама прокомментировал смерть Ареты Франклин

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Бывший президент США Барак Обама в твиттере прокомментировал смерть певицы Ареты Франклин.

«В голосе Франклин мы могли чувствовать всю историю США со всеми ее оттенками — нашу силу и нашу боль, наши поиски освобождения и с трудом завоеванное уважение», — написал Обама.

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Он также выразил свои соболезнования семье Франклин.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прокомментировал смерть певицы Ареты Франклин.

16 августа стало известно, что Арета Франклин скончалась в возрасте 76 лет.