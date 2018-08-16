Трамп прокомментировал смерть Ареты Франклин
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал смерть певицы Ареты Франклин.
По его словам, Франклин была великой женщиной с чудесным даром от бога.
Он также добавил, что «королева соула» обладала прекрасным голосом.
Ранее сообщалось, что Арета Франклин скончалась в возрасте 76 лет.
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Как отмечалось, американская соул-певица умерла в своем доме в городе Детройт.
В последний раз 76-летняя певица выступила перед публикой в ноябре 2017 года на антиСПИД-мероприятии фонда Элтона Джона.