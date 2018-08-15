Мария Шукшина едва не погибла в толпе фанатов

Актриса и телеведущая Мария Шукшина в своем инстаграме рассказала, почему старается не ездить на родину своего отца Василия Шукшина, в село Сростки Бийского района Алтайского края.

Однажды она посетила гору Пикет, на котором стоит памятник ее отцу, во время «Шукшинских чтений». Толпа обступила ее и едва не задавила. «Мужики снимали рубашки, чтобы я расписалась у них, кому на груди, кому на спине, за неимением бумажек люди протягивали 10-рублевки для подписи. Я стала задыхаться», — вспоминает актриса. Ее спас Александр Панкратов-Черный, выдернувший женщину из толпы и спрятавший в машине.

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«Тогда люди стали раскачивать машину. Испугалась — это даже не то слово. У меня страх перед большим скоплением народа остался на всю жизнь», — призналась Шукшина.

Теперь в село она приезжает инкогнито одна или с детьми, а на гору предпочитает подниматься ночью.

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